Valneva-Aktie: Gefangen im Abwärtsstrudel?

An den hiesigen Märkten hatten die Aktien der Impfstoffhersteller Moderna und BioNTech am Montag mit enormen Kursverlusten zu kämpfen. Der Grund dafür dürfte in der Wahl der Minister der Ampelkoalition, genauer der SPD liegen. Dort hat der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sich den Posten zum Gesundheitsminister gesichert.

An den Märkten führt das zu Sorgen, dass nun eine Freigabe von Patenten doch wieder zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung