Valneva-Aktie: Gamechanger oder Rohrkrepierer?

Dass Valneva einen Tot-Impfstoff gegen das Coronavirus in der Pipeline hat, der schon bald eine Zulassung in der EU erhalten könnte, ist wahrlich keine Neuigkeit mehr. Recht uneins sind Beobachter sich aber noch darüber, was davon letzten Endes zu halten ist.

Die einen sehen darin eine große Chance, um die Impfquote endlich weiter in die Höhe zu treiben. Dafür wird auf viele ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung