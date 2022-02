Valneva-Aktie: Es hat sich nichts geändert!

Auf den ersten Blick legte die Valneva-Aktie am Dienstag eine traumhafte Performance aufs Parkett. Um erstaunliche 5,5 Prozent ging es für das schwer gebeutelte Papier in die Höhe. Grund dafür war allerdings kein neuer Durchbruch in der Impfstoffentwicklung oder die Zulassung für den Corona-Tot-Impfstoff.

Stattdessen folgte das Papier lediglich dem Markt, welches sich von schweren Verlusten am Montag erholte. Bei der Valneva-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung