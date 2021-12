Valneva-Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Das Rennen um die erste Zulassung für einen Tot-Impfstoff hat Valneva wohl verloren – zumindest in den Augen vieler. Novavax erhielt am Montag die Zustimmung durch die Arzneimittelbehörde und in den Medien wird das Vakzin des US-Herstellers immer wieder als Tot-Impfstoff betitelt, auch wenn das technisch gesehen nicht ganz korrekt ist.

So oder so, Novavax und Valneva werden oft in einem Atemzug ...



