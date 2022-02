Valneva-Aktie: Es geht los!

Valneva hat wie viele Aktien in den vergangenen Stunden einen erheblichen Abschlag hinnehmen müssen. Der Titel konnte mit dem Abschlag von gut 4,3 % am Donnerstag in etwa den Marktvorgaben entsprechend ein kleines Minus ins Ziel retten. Im Laufe des Tages war das Problem an den Aktienbörsen sehr viel größer geworden. Der Titel war zeitweise sogar unter die Marke von 13,50 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung