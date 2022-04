Valneva-Aktie: Es dreht sich nicht alles um Corona!

Die Aktie des französisch-österreichischen Pharmakonzerns und Impfstoffherstellers Valneva stand zum Ende der vergangenen und zu Beginn der neuen Woche unter Druck und ist bis auf 14,710 Euro abgesackt. Auf Höhe des 78,6 %-Fibonacci-Retracements haben die Anleger den Kurs aber wieder stabilisieren können und zum Ende der Woche wieder nach oben geschoben. Am Freitag stiegen die Notierungen an der Euronext in Paris ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



