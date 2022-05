Valneva-Aktie: Erleichterung macht sich breit!

Auf eine Zulassung des Corona-Totimpfstoffs in der EU warten die Anleger weiterhin. Zumindest mit seinen jüngsten Zahlen konnte Valneva nun aber für etwas bessere Stimmung sorgen. Zwar gingen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr zurück und der in Bahrain und dem Vereinigten Königreich zugelassene Corona-Impfstoff steuerte nur in homöopathischen Dosen etwas zum Ergebnis bei. Darüber scheinen die Aktionäre aber hinwegsehen… Hier weiterlesen