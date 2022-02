Valneva-Aktie: Entscheidende Woche!

Valneva ist zuletzt wieder etwas schwächer geworden. Der Impfstoff-Hersteller ist am Freitag jedoch an eine wichtige Obergrenze herangerückt. Nun wird es interessant, denn es stehen entscheidende Fragen an. Wird der Aufwärtstrend sich unverändert fortsetzen können?

Valneva: Jetzt geht es los

Die Franzosen haben schon vor Wochen einen Zulassungsantrag bei der EMA gestellt, der Europäischen Zulassungsbehörde. Diese hat daraufhin verlangt, Valneva möge noch Daten



