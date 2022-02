Valneva-Aktie: Durchbruch!

Valneva hat zuletzt einen deutlichen Aufwärtsschwung realisiert. Die Aktie profitiert davon, dass die Konkurrenz von BioNTech und Moderna offenbar schwächelt. Die Corona-Impfstoffhersteller haben zwar einen deutlichen Schritt in der Forschung nach Omikron-Impfstoffen gemacht und befinden sich in einem Wettrennen. Aber sie erreichen derzeit zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung die Impfstoffskeptiker nicht (mehr). Hier könnte Valneva für Erleichterung sorgen.

