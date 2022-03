Valneva-Aktie: Dramatisch!

Valneva kann in den kommenden Tagen einen entscheidenden Sprung machen. Die Franzosen warten auf die Zulassung des Impfstoffs gegen das Corona-Virus durch die EMA, die Zulassungsbehörde der EU. Jetzt kann es theoretisch schnell gehen. Die Stimmung ist zumindest gespannt, wie auch der Handel in den vergangenen Tagen zeigte. Am Mittwoch musste der Kurs einen minimalen Abschlag in Höhe von 2 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung