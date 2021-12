Valneva-Aktie: Darauf lässt sich aufbauen!

Nach deutlichen Zugewinnen und dem Anstieg auf ein neues Allzeithoch bei 29,70 Euro hat die Valneva-Aktie Anfang Dezember eine scharfe Korrektur vollzogen. Das Papier war dabei jedoch kein Einzelfall, da bei sämtlichen Corona-Impfstoffwerten Gewinne realisiert wurden. Bei Valneva kam erschwerend hinzu, dass eine Studie in Großbritannien Zweifel an der Wirksamkeit von VLA2001 (so heißt der Impfstoff von Valneva) bei Booster-Impfungen geweckt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung