Valneva-Aktie: Chance genutzt!

Die Valneva-Aktie hat nach den Verlusten der vergangenen Tage am Mittwoch wieder deutlich zulegen können. An der Euronext Paris gewann der Anteilsschein 5,58 Prozent hinzu und beendete den Handel mit einem Kurs von 22,70 Euro. Im Tagesverlauf wurden sogar Höchstkurse von 24,28 Euro erreicht. Die Aktie hat sich wieder über den Widerstand bei 22,44/22,50 Euro geschoben. Die Schwächephase scheint also überwunden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



