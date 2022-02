Valneva-Aktie: Die Bullen zeigen eine gute Reaktion!

Nach einem stabilen Montagshandel und einem verlustreichen Dienstag bestimmen bei der Valneva-Aktie am Mittwoch die Bullen wieder das Geschehen. An der Euronext in Paris steigen die Kurse um 3,39 Prozent und nehmen so erneut die 15-Euro-Marke ins Visier. Hier befindet sich das 78,2 %-Fibonacci-Retracement des Anstiegs von Mitte September.

Auf diese Marken kommt es für die Valneva-Aktie an

Eine noch größere charttechnische Bedeutung ...



