Valneva-Aktie: Die Bullen beweisen Stärke!

Die Valneva-Aktie hat sich in dieser Woche sehr volatil präsentiert, kann am Freitag in einem freundlichen Gesamtmarkt aber deutlich zulegen. An der Euronext in Paris steigen die Kurse um mehr als 6 Prozent und schieben sich damit wieder an die 15,00-Euro-Marke heran. Am Donnerstag hatte die Aktie im Zuge der russischen Invasion in die Ukraine noch deutlich nachgegeben und ein Tagestief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung