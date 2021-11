Valneva-Aktie: Im Boost-Modus!

Die abgelaufene Woche stand mal wieder ganz im Zeichen von Corona. Die vierte Welle ist in Europa in vollem Gange und noch dazu sorgt eine neue Virusvariante für Angst und Schrecken, die zuerst in Südafrika entdeckt wurde. Mittlerweile ist die Medienberichten zufolge bereits in Belgien angekommen.

Bei den Anlegern löste das am Freitag regelrechte Panik aus. Quer durch alle Branchen ging es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung