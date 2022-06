Valneva-Aktie: Bibbern um das Corona-Vakzin!

Liebe Leser, wie es scheint, kann sich die Valneva-Aktie derzeit eher nicht zu neuen Höhen aufschwingen. Folgendes berichteten unsere Autoren letzte Woche in ihren Analysen. Der Stand! Valneva verfügt über den einzigen in Europa entwickelten Corona-Totimpfstoff, doch dieser wurde in Europa noch immer nicht zugelassen. Wie geht es hier weiter? Die Entwicklung! Im Mai ist nicht viel passiert rund um… Hier weiterlesen