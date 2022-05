Valneva-Aktie: Bereit für den großen Knall?!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Nach einem kleinen Zwischenlauf hoch auf 12,50 € pendelt die Aktie von Valneva (WKN: A0MVJZ) wieder in einer engen Range zwischen 10 und 11 €. Aber der Countdown läuft: Im Juni will das Unternehmen endlich Klarheit gewinnen, ob sein Corona-Impfstoff VLA 2001 in der Europäischen Union zugelassen wird. Wer sich noch nicht für diesen möglichen Kursturbo positioniert hat, muss sich also sputen.

Valneva ist ein französisches Biotechunternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Firma ...





