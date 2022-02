Valneva-Aktie: Auf diese Marken kommt es nun an!

Die Valneva-Aktie ist zum Wochenauftakt in einem von Kriegsängsten geprägten Gesamtmarkt wieder etwas zurückgefallen, konnte diese Scharte aber gleich am Dienstag wieder auswetzen. Nach deeskalierenden Signalen aus der Krisenregion herrschte an den Märkten große Erleichterung, was der Valneva-Aktie zu einem Anstieg von über 5 Prozent verhalf.

Valneva-Aktie auf dem Weg der Erholung

Dabei gelang es die Kurslücke vom Vortag zwischen 15,11 und 14,81



