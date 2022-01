Valneva-Aktie: Anleger wollen nichts mehr von Corona wissen!

Während die meisten Aktien das neue Jahr mit deutlichen Kursgewinnen willkommen heißen, geht es für die Valneva-Aktie am Montag in die entgegengesetzte Richtung. An der Euronext Paris büßt der Anteilsschein mehr als 5 Prozent ein und erreicht ein 2-Wochen-Tief bei 22,90 Euro. In den letzten Tagen hat die Aktie Schwäche gezeigt, sodass auf Sicht von einer Woche ein Defizit von mehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung