Valneva-Aktie: Achtung!

Valneva konnte am Dienstag den vorhergehenden starken Kursverlauf nicht mehr durch das Ziel bringen. Die Aktie gab mehr als 3,5 % ab. Nun sieht es dennoch nicht besonders dramatisch aus. Immerhin beläuft sich das Plus des Tot-Impfstoff-Herstellers bezogen auf die zurückliegenden fünf Tage auf sage und schreibe 49,4 %. Dies ist ein Gewinn, der in keinem Rückblick zur aktuellen Lage fehlen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung