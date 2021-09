Valneva-Aktie: Abwarten!

Das noch relativ junge Unternehmen Valneva sorgte in den letzten Wochen mit seinem Corona-Totimpfstoff für einiges an Aufsehen. Viele Beobachter setzen große Hoffnungen auf das Vakzin und da Impfstoffe an den Börsen noch immer ein heißes Thema sind, kam es auch hier zu einer entsprechenden Reaktion.

Im August kam es zu einer regelrechten Kursexplosion und mittlerweile wird die Valneva-Aktie für rund das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung