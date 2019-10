Valmont Industries: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Der Kurs der Aktie Valmont Industries steht am 02.10.2019, 15:12 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 134.48 USD. Der Titel wird der Branche "Bauwesen" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Valmont Industries einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Valmont Industries jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Valmont Industries im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Valmont Industries. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Valmont Industries-Aktie beträgt dieser aktuell 128,27 USD. Der letzte Schlusskurs (134,48 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+4,84 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Valmont Industries somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (136,08 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,18 Prozent Abweichung). Die Valmont Industries-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird Valmont Industries auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Analysteneinschätzung: Für Valmont Industries liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Valmont Industries vor. Aus Analystensicht erhält die Valmont Industries-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.