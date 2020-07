Die Valmont Barcelona Bridal Fashionweek wird im September ein neues virtuelles Format präsentieren

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die führende internationale Messe für Brautmode, die von Fira de Barcelona organisiert wird, wird vom 4. bis 1. September ein neues virtuelles Format präsentieren, mit dem Ziel, neue Synergien zwischen allen globalen Verbindungskanälen zu schaffen, um die Möglichkeiten für Interaktion, Internationalisierung und Unternehmen zu erhöhen.Die Modenschauen werden auf einer innovativen Bühne aufgezeichnet, die aus 7 m hohen und über 20 m breiten LED-Bildschirmen besteht und sich an die künstlerischen Bedürfnisse jedes Designers anpassen kann. Sie werden ab dem 4. September über Streaming übertragen. Sie werden einem globalen Publikum zugänglich sein, das die Messe so auf interaktive Weise erleben kann.Aus diesem Grund wird die Modemesse eine revolutionäre und innovative Inszenierung durch die unverwechselbare Sprache und Ästhetik des Theater- und Produktionsunternehmens La Fura dels Baus bieten, das schon für die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele von Barcelona (1992) sowie für Opernaufführungen und Online-Produktionen verantwortlich war.Die Veranstaltung wird auch einen digitalen Showroom als eine neue Umgebung bieten, um die Kollektionen der großen Unternehmen in der Brautmodenbranche Käufern aus aller Welt zu präsentieren und vielfache Verbindungen und kommerzielle Vereinbarungen auf internationaler Ebene zu generieren. Die VBBFW-App wird auf eine einfache und intuitive Art und Weise gestaltet, so dass Käufer und Influencer über ein Mobiltelefon oder einen Computer virtuell, jederzeit und von überall aus stöbern, chatten und mit Vertretern von Markenherstellern zusammenkommen können.In diesem Zusammenhang bietet VBBFW der Brautmoden-Community die größte digitale Plattform für Brautmode, die als Drehscheibe für alle Akteure der Branche dienen wird, um internationale Geschäftsmöglichkeiten zu fördern und Marken und alle Branchenexperten sowie ein globales Publikum miteinander zu verbinden.VBBFW ist auch ein Zentrum für Forschung, Wahrnehmung und Wissen für die Brautmodenbranche, um Markenhersteller und Designer bei der Entwicklung ihrer weltweiten kommerziellen und Kommunikationsstrategien zu unterstützen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1217506/Fira_de_Barcelona_VBBFW.jpgPressekontakt:Gloria Dilluvio+34 93 233 21 72gdilluvio@firabarcelona.com Quelle: Fira de BarcelonaWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/116820/4660940OTS: Fira de BarcelonaOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell