Die Valmont Barcelona Bridal Fashion Week erobert die Welt der Hochzeitsmode mit ihrer größten Veranstaltung

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die Messe für Brautmode,organisiert von der Fira de Barcelona, wird ihre größte Ausgabe allerZeiten vom 23. bis zum 28. April auf dem Messegelände Montjuïcabhalten, in Anwesenheit von 35 Namen auf dem Laufsteg und mehr als400 Marken auf der Messe, von denen 74 Prozent aus deminternationalen Ausland aus 34 Ländern stammen.Die Modenschauen der VBBFW(http://www.barcelonabridalweek.com/en/) 2019 werden mit mehr als 900Kleidern an vier Tagen die Trends für die nächste Saison setzen. Siefinden vom 26. bis zum 28. April statt und es werden mehr als 28.000Hochzeitskleider, Bräutigam-Outfits, Cocktail- und Abendkleider zusehen sein.Zu den Neuzugängen in diesem Jahr zählen Marchesa(http://www.marchesa.com/), die US-Marke, die von den englischenDesignerinnen Georgina Chapman und Keren Craig gegründet wurde und zuden beliebtesten Marken von Stars geworden ist, wenn sie den rotenTeppich betreten. Marchesa wird seine Kollektion Frühjahr 2020 beieiner Show bei der Barcelona Bridal Night präsentieren, demGala-Abend der Messe; The Atelier, das malaysische Modehaus, für dasseit 2017 Jimmy Choo, der Meister-Schuhdesigner, als CreativeDirector für seine Brautkollektionen tätig ist; und Zac Posen, derberühmte US-Designer, der seine neusten Kollektionen in seiner LinieZAC Posen in Barcelona präsentieren wird, neben vielen anderen.Auf der VBBFW wird erneut die Preisverleihung der "ElleInternational Bridal Awards" stattfinden, die schon im Vorjahr inBarcelona stattfand. Preisträger 2018 waren Carolina Herrera, ReemAcra, Viktor & Rolf Mariage, Carlo Pignatelli sowie die spanischenUnternehmen Pronovias und Sophie et Voilà, neben anderen großenNamen.USA, China und Spanien als führende LänderChina ist der größte Produzent der Welt, die USA haben sich alsMarktführer konsolidiert und Spanien ist der größte Produzent inEuropa und der zweitgrößte Exporteur der Welt. Dies sind dieErgebnisse der neuen Studie "Millennial and Gen Z Brides", die vonder VBFW in Auftrag gegeben wurde und vom IESE-Dozenten José LuisNueno durchgeführt wurde, der die neuen Verbrauchermuster vonMillennials und Generation Z (Gen Z) analysiert, die fast alle imInternet zu Hause sind und die Evolution desEinzelhandelvertriebswegs hin zu neuen Technologien und Omnichannelanführen.Link zu Videos und Fotoshttp://www.barcelonabridalweek.com/en/video-image-galleryFoto - https://mma.prnewswire.com/media/870042/Valmont_Bridal_Fashion_Week.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/870042/Valmont_Bridal_Fashion_Week.jpg)Logo- https://mma.prnewswire.com/media/821010/Valmont_and_Barcelona_Bridal_Fashion_Week_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/821010/Valmont_and_Barcelona_Bridal_Fashion_Week_Logo.jpg)Logo- https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgPressekontakt:Gloria Dilluvio + 34 93 233 21 72 gdilluvio@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell