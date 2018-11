Valley National: Was sagt man dazu?

Weitere Suchergebnisse zu "Valley National Bancorp":

An der Börse NASDAQ GS schloss die Valley National-Aktie am 09.11.2018 mit dem Kurs von 10,07 USD. Die Valley National-Aktie wird dem Segment "Regionalbanken" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Valley National lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Valley National in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Valley National aktuell 4,37. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,68 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Banking". Valley National bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,62 ist die Aktie von Valley National auf Basis der heutigen Notierungen 58 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Banking" (25,13) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".