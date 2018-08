Valley National: Ein Risiko?

Weitere Suchergebnisse zu "Valley National Bancorp":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Valley National, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 01.08.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 11,81 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Valley National auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Valley National ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Valley National-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 89,68, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 60,6, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: Derzeit schüttet Valley National höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Banking. Der Unterschied beträgt 1,17 Prozentpunkte (3,75 % gegenüber 2,58 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Valley National-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,26 USD mit dem aktuellen Kurs (11,81 USD), ergibt sich eine Abweichung von -3,67 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 12,65 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,64 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Valley National ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.