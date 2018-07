Valley National: Aktienanalyse vom 12.07.2018

Per 11.07.2018 wird für die Aktie Valley National am Heimatmarkt New York der Kurs von 12,69 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Regionalbanken".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Valley National-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 12,22 USD. Der letzte Schlusskurs (12,69 USD) weicht somit +3,85 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (12,73 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,31 Prozent), somit erhält die Valley National-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Valley National-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 19,28 und liegt mit 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Banking) von 29,29. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Valley National auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Valley National hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,46 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,56%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,9 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.