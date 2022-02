Valkyrie Bitcoin Miners-ETF: Launch bei Nasdaq!

Der Valkyrie Bitcoin Miners ETF (NASDAQ:WGMI) wird ab Dienstag am Nasdaq Stock Market gehandelt.

Laut einer Mitteilung der U.S. Securities and Exchange Commission vom 7. Februar hat die Nasdaq den ETF für die Notierung an der Börse zugelassen.

Der Fonds wird mit einer Kostenquote von 0,75 % unter dem Tickersymbol “WGMI” gehandelt – ein bekanntes Akronym für “we are gonna make ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >