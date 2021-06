Valid tritt Googles Android Ready SE Alliance bei

Madrid (ots/PRNewswire) - Valid, einer der führenden Anbieter im Bereich Embedded Software Security und Telekommunikation, ist der neuen Android Ready SE Alliance (https://developers.google.com/android/security/android-ready-se) von Google beigetreten - einer Zusammenarbeit zwischen Google und Secure Element (SE)-Anbietern, um den Nutzen von manipulationssicherer, hardwaregestützter Sicherheit im Android-Ökosystem zu erweitern.Valid ist ein qualifizierter und weltweit anerkannter Anbieter in den Bereichen Identity, Telekommunikation und Payment. Diese Partnerschaft spiegelt Valids Strategie als Multi-Segment-Player wider, indem wir unsere tiefgreifende Erfahrung und unser Know-how einbringen, um die sichere Umgebung bereitzustellen, die für die von Google angestrebten sicheren Anwendungsfälle und Applikationen benötigt wird.Googles Android Ready SE Alliance bietet eine wachsende Liste von getesteten Open-Source-Implementierungen von Hardware-gestützten Sicherheits-Applets für neue und aufkommende Anwendungsfälle wie digitale Schlüssel, Mobile ID, Zahlungslösungen und ihr neuestes Applet, StrongBox - verantwortlich für die sichere Bereitstellung von Android-Schlüsseln.Als vertrauenswürdiger Anbieter von Sicherheitstechnologien werden Valids neue sichere Betriebssysteme (https://valid.com/what-we-do/mobile-solutions/simcard-esim-os/os-licensing/) für eSIM (https://valid.com/what-we-do/mobile-solutions/simcard-esim-os/embedded-sim/), iSIM und iSE-Ökosysteme StrongBox-Funktionen für verschiedene Anwendungsfälle integrieren, die mit dem wachsenden Bedarf an Lösungen und Management für digitale Identität zusammenhängen, z.B. mobile Führerscheine, digitale Währung und Schutz der Privatsphäre der Benutzer."Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Valid, um die Sicherheit von Android durch StrongBox via Secure Element (SE) weiter zu stärken. Wir freuen uns auf eine breite Akzeptanz durch unsere OEM-Partner und Entwickler sowie das gesamte Android-Ökosystem", so Sudhi Herle, Director of Android Platform Security"Wir fühlen uns geehrt, dem Android Ready SE Programm beizutreten. Unsere nächste Generation von sicheren Betriebssystemen hat die Integration der Strongbox-Spezifikationen bereits berücksichtigt, um ein höheres Schutzniveau für Android-Geräte zu gewährleisten. Zusammen mit unseren Top-Partnern von Secure Hardware Silicon wird Valid in naher Zukunft in der Lage sein, die perfekten Assets für die Welt der Embedded System Security zu liefern", sagt Mikaël DUBREUCQ, Director of Global Strategic Marketing & Partnerships bei Valid.Informationen zu ValidValid (B³: VLID3 - ON) bietet maßgeschneiderte Lösungen, die neue Technologien integrieren, um sichere, vertrauenswürdige Erfahrungen zu ermöglichen. Von Daten, Zahlungen, Identität, Mobil und IoT bietet Valid ein breites Portfolio an Lösungen, die die digitale Transformation des Geschäfts unserer Kunden beschleunigen. Mit über 60 Jahren Erfahrung ist Valid der größte Aussteller von Ausweisdokumenten in Brasilien, unter den Top 5 der Hersteller von SIM-Karten und dem weltweit größten Hersteller von Bankkarten. Weitere Informationen finden Sie auf www.valid.com.Pressekontakt:Danthi ComunicaçõesCarla de Azevedocarla@danthi.com.br+55 21 3114-0779 / +55 21 99361-1422Carolina Motta+55 21 99640-2229carolina@danthi.com.brOriginal-Content von: VALID, übermittelt durch news aktuell