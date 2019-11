Valid geht Partnerschaft mit 1oT ein, um IoT-Konnektivität mit neuer eSIM-Lösung umzuwälzen

Valid und 1oT bringen neue eSIM-Lösung heraus, mit der Kundenzwischen Mobilnetzbetreibern wechseln können, ohne die SIM-KarteauszutauschenMadrid (ots/PRNewswire) - Valid (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2629955-1&h=1162113786&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2629955-1%26h%3D3644609845%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fvalid.com%252F%26a%3DValid&a=Valid), der innovative Anbieter imBereich eSIM, und 1oT (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2629955-1&h=2837669121&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2629955-1%26h%3D540252853%26u%3Dhttps%253A%252F%252F1ot.mobi%252F%26a%3D1oT&a=1oT), Anbieter virtueller Konnektivität für Herstellervon IoT-Geräten auf der ganzen Welt, kündigen eine Partnerschaft füreine vollständige End-to-End-eSIM-Lösung für den Bereich IoT an. DieKombination der eSIM-Technologie und Abonnement-Verwaltungsdienstevon Valid mit der globalen Reichweite von 1oT und einem Pool vorabvereinbarter Abschlüsse mit Mobilnetzbetreibern führt zu einerzuverlässigen und kostengünstigen Konnektivitätslösung.eSIM von 1oT stellt im Bereich der globalen IoT-Konnektivitäteinen einzelnen Kontaktpunkt zur Verfügung, da man als Aggregatoreiner Reihe von Diensten von Netzbetreibern agiert. Statt eine Reihevon Verträgen mit Netzbetreibern und SIM-Karten für die Nutzung inunterschiedlichen Ländern oder Regionen zu handhaben, könnenIoT-Dienstanbieter sich jetzt auf ein einzelnes, robustes Systemverlassen, das eSIM-Management und verschiedene Verträge mitNetzbetreibern unter einen Schirm bringt. So können Benutzer wieOriginalgeräthersteller und Gerätehersteller sich auf ihrKerngeschäft konzentrieren und müssen sich keine Sorgen über dieVerwaltung der Konnektivität machen."Valid ist erfreut, eine Partnerschaft mit einem sospezialisierten und innovativen Unternehmen wie 1oT einzugehen. Wirwerden unseren Kunden eine konsistente und bequeme Lösung für dieKonnektivität anbieten", sagte Pierre Lassus, globaler Direktor fürSoftware und Dienste bei Valid. "Über ein einzelnes, robustes Systemzu verfügen, wird Geräteherstellern und Herstellern gleichermaßenhelfen und die Priorität in Richtung eines optimierterenKonnektivitätsprozesses verschieben."Mit der eSIM-Lösung können Kunden wie weltweit tätigeFlottenmanagementfirmen in der Herstellung dasselbe eSIM von 1oT insämtliche ihrer Tracking-Geräte einsetzen. Abhängig vom Standort derDiensteinführung des Herstellers können für die jeweiligen Geräteentsprechende Mobilnetzbetreiber gewählt werden. All dies ist überdie Plattform von 1oT ganz einfach zu verwalten.Neben der Nutzung regulärer Konnektivität der Kategorien 2G, 3Gund 4G verfügt eSIM von 1oT über die Kapazität zur Nutzung von NB-IoTund LTE-M (Cat-M1) Profilen. Sieht ein Kunde sich einer ungünstigenPreisentwicklung oder Qualitätsproblemen gegenüber, oder hat Bedarffür Bereitstellung von LPWAN-Technologie in einem bestimmten Land,besteht die Auswahl aus einer Reihe von durch 1oT vorabausgehandelten Netzbetreiberdiensten, welche dem Bedarf am bestenentsprechen."Unsere Arbeit mit Valid hat uns ermöglicht, einigen derhäufigsten Herausforderungen zu begegnen, die sich für Hersteller,welche die eSIM-Lösung nutzen, im Konnektivitätsprozess ergeben",sagte Märt Kroodo, Gründer und CEO von 1oT. "1oT ist sehr zufriedenüber die Partnerschaft mit Valid, dem führenden Anbieter beieSIM-Infrastruktur, um einer breiten Palette von Marktteilnehmern imBereich IoT den Zugang zu revolutionärer eSIM-Technologie zuermöglichen." Dies ist die erste Partnerschaft, welche eSIM alsDienst anbietet, wobei Valid und 1oT als von Netzbetreibernunabhängige Konnektivitätsanbieter agieren, die einem großenKundenstamm flexible Konnektivitätsdienste eröffnen.1oT baut weiterhin starke Partnerschaften mit Netzbetreibern ausder ganzen Welt auf, um die beste Abdeckung mit denkonkurrenzfähigsten Tarifen zu gewährleisten. In einem nächstenSchritt wird man sich Regionen mit strikten, permanentenRoaming-Beschränkungen widmen und Verträge mit Netzbetreibern inBrasilien, Indien und Kanada anbieten.Informationen zu Valid:Valid (B³: VLID3 - ON) macht das digitale Leben sicherer. Diesgeschieht mittels Lösungen, die sicherheitsbasierte Technologienzwecks Identifizierung von Dokumenten, Sicherheit im Mobilbereich,bei SIM-Karten, digitalen Zertifizierungen, Banking-Anwendungen sowieTransportdienstleistungen gewährleisten sowie überall, wo Kundendatensich befinden. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiterund ist in 16 Ländern tätig. Wir nehmen Rücksicht auf kulturelle undregionale Eigenheiten, um maßgeschneiderte und integrierte Lösungenzu schaffen. Im Bereich Online-Lifestyle ist Valid eine relevanteglobale Kraft. Unsere Fähigkeit, sicher Objekte, Transaktionen undPersonen zu identifizieren, macht das Unternehmen zum größtenAusgeber von Ausweispapieren in Brasilien, zum fünftgrößtenProduzenten von SIM-Karten weltweit und einem globalenTop-10-Hersteller von Bankkarten. Wenn Sie online sind, sorgt Validfür Ihren Schutz. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.valid.com.Informationen zu 1oT:1oT ist ein von Netzbetreibern unabhängiger Anbieter von 2G, 3G,4G, NB-IoT und LTE-M Konnektivität für globale IoT-Dienstanbieter.Das Unternehmen handhabt die Komplexität der Arbeit mit mehrerenNetzbetreibern und bietet gleichzeitig eine Plattform fürAbrechnungen und Konnektivitätsmanagement sowie eine eSIM-Karte mitzahlreichen vorab verhandelten Verträgen mit Netzbetreibern in mehrals 190 Ländern an.Derzeit versorgt das Unternehmen weltweit 300.000 IoT- undM2M-Geräte mit Konnektivität. Die Clients reichen von angebundenenLeichtfahrzeugen über Tracking-Geräte zu angebundenenVerbraucherprodukten und Smart-City-Lösungen. Der Dienst ist idealfür Kunden, die ihre Dienste mit ihren IoT- oder M2M-Geräten inunterschiedlichen Ländern vertreiben oder bereitstellen und vermeidenmöchten, mit unterschiedlichen Netzbetreiber-Integrationen,SIM-Karten, SIM-Konfigurationen, Kundendiensten und Abrechnungenumgehen zu müssen. Weitere Informationen erhalten Sie unterhttps://1oT.mobiMedienkontakteMarisol Fernández für ValidTel.: +34 690 24 33 75marisol.fernandez@valid.comMikk Lemberg für 1oTTel.: +372 58 048 613mikk.lemberg@1oT.mobiLogo - https://mma.prnewswire.com/media/825707/Valid_Logo.jpgOriginal-Content von: VALID, übermittelt durch news aktuell