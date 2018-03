Valiant zahlt nachrangige Anleihe über 150 Mio CHF vorzeitig zurück

Bern (awp) - Die Bank Valiant zahlt ihre nachrangige Tier 2-Anleihe über 150 Mio CHF - wie bereits im Februar angekündigt - vorzeitig zurück. Die Kapitalquote, die per Ende 2017 bei 17,2% lag, werde mit der Rückzahlung der mit 4% verzinsten Anleihe in den angestrebten Zielbereich von 15 bis 17% zurückgeführt, teilte Valiant am Mittwoch mit.

Das Finanzinstitut hatte bei der Vorlage ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten