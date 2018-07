Valiant treibt Schweiz-Expansion voran – Neue Filialen mit Video-Empfang

Bern (awp) - Die Bank Valiant treibt ihre Expansion in den Osten der Schweiz voran und kündigt die Eröffnung von neuen Filialen im kommenden Jahr an. Den Auftakt macht 2019 eine neue Geschäftsstelle an der Marktgasse in St. Gallen, wie Valiant am Mittwoch mitteilt. Weitere Standorte in der Ostschweiz sollen 2019 in Wil und 2020 in Frauenfeld eröffnet werden, in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten