Valiant testet neues Geschäftsmodell – Bietet Hypotheken-Vergleich

Bern (awp) - Valiant bietet seinen Privatkunden künftig im Zuge einer Hypothekenberatung auch Offerten anderer Anbieter an. Damit reagiert die Retailbank auf den anhaltenden Margendruck im Hypothekargeschäft, wie es in einer entsprechenden Meldung vom Freitag hiess. Getestet werden soll das neue Geschäftsmodell zunächst ab Mitte 2019 in der Ostschweiz.

Konkret sieht Valiant vor, dass Privatkunden im Zuge einer Hypothekarberatung verschiedene Offerten erhalten,

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten