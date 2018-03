Valiant platziert weitere Covered Bonds im Umfang von 500 Mio CHF

Bern (awp) - Die Bank Valiant hat eine zweite Tranche an Covered Bonds emittiert. Die mit Hypotheken besicherte Anleihe sei auf grosses Interesse gestossen, so dass ein Volumen von 500 Mio CHF platziert werden konnte, teilte Valiant am Mittwoch mit. Die Bank hatte im vergangenen November erstmals Covered Bonds über 250 Mio CHF ausgegeben.

Die am Dienstag emittierte zweite Tranche über 500 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten