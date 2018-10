Valero Energy: Das kann keiner glauben

Der Kurs der Aktie Valero Energy stand am 26.10.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 42,44 USD. Der Titel wird der Branche "Lagerung und Transport von Öl und Gas" zugerechnet.

Wie Valero Energy derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Valero Energy-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Valero Energy-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 47,13 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 11,04 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (42,44 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Valero Energy somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Valero Energy lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Valero Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Valero Energy investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,2 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal einen Mehrertrag in Höhe von 0,13 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.