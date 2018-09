Valero Energy: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Valero Energy":

Per 09.09.2018, 22:02 Uhr wird für die Aktie Valero Energy am Heimatmarkt New York der Kurs von 115,03 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Raffination & Marketing".

Unsere Analysten haben Valero Energy nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 20 Analystenbewertungen für die Valero Energy-Aktie abgegeben. Davon waren 9 Bewertungen "Buy", 11 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Valero Energy-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Valero Energy vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 105,79 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -8,05 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (115,043 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Valero Energy somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Valero Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 72,19 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 50,67 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +21,52 Prozent im Branchenvergleich für Valero Energy bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 50,67 Prozent im letzten Jahr. Valero Energy lag 21,52 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Valero Energy. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 1 "Sell"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.