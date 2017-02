Hamburg (ots) -Schauspielerin Valerie Niehaus ist eines der bekanntestenGesichter im deutschen TV. Aber auch sie musste im Laufe ihrerKarriere erst lernen, zu sich selbst zu stehen. Die 42-Jährige verrätim großen MYWAY-Interview (EVT 08.02.), was ihr wirklich wichtig istund warum sie sich noch nie so frei gefühlt hat wie heute: "Ich binin einem sehr interessanten Alter, fühle mich jetzt am wohlsten. Ichhabe aufgehört, mich zu fragen: "Wer will ich sein?" Ich frage michjetzt vor allem: "Wer will ich nicht sein?" Frauen ab 40 sind eben"erwachsene" Frauen mit jeder Menge Lebenserfahrung und bestenfallsjeder Menge Lebensfreude."Obwohl sie Privates lieber für sich behält, bestätigt ValerieNiehaus im Gespräch ein kürzlich gestreutes Gerücht: "Ja, ich binverliebt. Es ist etwas Wunderbares, jemanden zu treffen, der etwasBesonderes für einen ist. Und ich finde Männer toll - wenn siewirklich welche sind. Aber ich habe auch ohne Mann eine lange Zeitglücklich gelebt und kann auch sehr gut allein sein. Das brauche undlebe ich auch in einer Beziehung. Denn ich bin vollständig, wie ichbin. Ich sehe oft Frauen, die sich nur vollständig glauben, wenn siein einer Beziehung oder gar verheiratet sind." In der Liebe ist esihr deshalb besonders wichtig, sich den nötigen Freiraum zu lassen:"Wir müssen akzeptieren,dass der Partner ein Mensch im Prozess ist.Und manchmal ist nach einer Zeit eben auch keine Liebe mehr da. Dannmuss man sich - selbst wenn es schmerzhaft ist - sagen: Es war einewunderbare Zeit, und jetzt ist sie vorbei. Eine Trennung ist dochnichts Schlimmes. Wir sind da so gierig, als wäre eine 50 Jahrewährende Ehe das einzig Wahre."Dass sie in einer Zeit lebt, in der Frauen wirtschaftlichunabhängig von ihren Männern sind und sich deshalb leichter aus einerunglücklichen Beziehung befreien können, weiß Valerie Niehaus zuschätzen: "Wobei ich beobachte: Viele Frauen trauen sich nicht, ihreFlügel breit zu machen. Sie halten die Freiheit, die ihre Müttererkämpft haben, überhaupt nicht aus; da wird in großem Stilzurückgeschwommen. Was mich auch erschreckt: Wie viele Frauen esgibt, die weiterhin glauben, berühmt werden zu können, indem sie sichausziehen."Der fehlende Emanzipationswille vieler Frauen ist nicht dasEinzige, was der Schauspielerin Sorgen macht: "Ich empfinde dieseWelt als halt- und grenzlos. Deshalb denke ich manchmal: Gut, dassich schon mit Mitte 20 Mutter geworden bin. Vielleicht hätte ichspäter gar nicht mehr den Mut aufgebracht, ein Kind in diese Welt zusetzen. Heute macht man die Kinder ja zu Freunden. Ich finde dasnicht richtig. Als Mutter muss ich meines Erachtens Halt geben undGrenzen setzen."Hinweis für Redaktionen:Das vollständige Interview erscheint in der neuen MYWAY-Ausgabe3/2017 (ab 08. Februar 2017 im Handel). Auszüge sind bei Nennung derQuelle "MYWAY" zur Veröffentlichung frei.Über MYWAYMYWAY ist das Premium Magazin für Frauen in den besten Jahren -die Active Ager Premium 40plus - die ihr Leben selbstbestimmtgenießen wollen. Dabei vereint MYWAY immer das Beste aus drei Welten:den Glanz der Monatlichen, die Vielfalt der Vierzehntäglichen und denService der Wöchentlichen. Der Anspruch des Heftkonzepts ist es, derveränderten Lebenseinstellung der Forever Forties-Generation gerechtzu werden: "Jetzt lebe ich mal MYWAY!". Die Bedürfnisse derLeserinnen stehen dabei im Vordergrund. MYWAY bietet authentische undinspirierende Themen mit hohem Identifikations- und Community-Gefühl.Mit einer verkauften Auflage von 101.491 Exemplaren (IVW IV/2016)erscheint MYWAY monatlich.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke Bauer Premium bündelt die Bauer Media Groupihre sechs Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY undSHAPE. Inhaltlich unterscheiden sie sich deutlich voneinander undsprechen sehr unterschiedliche Frauen-Zielgruppen an. Für jede Markegilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. Bauer Premium kenntPremiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:Mit diesem Portfolio baut der Verlag die Relevanz bei anspruchsvollenPremium-Frauen-Zielgruppen aus. Bauer Premium ist Teil der BauerMedia Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehrals 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comOriginal-Content von: Bauer Media Group, MYWAY, übermittelt durch news aktuell