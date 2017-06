Valeo auf dem Vormarsch!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Valeo, denn das Unternehmen konnte auch im Geschäftsjahr 2016 überzeugen. Volker Gelfarth hat sich dies letzte Woche genauer angeschaut.

Die Ergebnisse! Valero konnte seinen Umsatz um 13,6% auf 16,52 Mrd €, die Bruttomarge um 17%, die operative Marge um 20% und den Gewinn um 27% auf 925 Mio € steigern. Dank eines starken Wachstums im Erstausrüstungsgeschäft konnte das Unternehmen in allen Regionen einen Vorsprung von 8 Prozentpunkten gegenüber der weltweiten Automobilproduktion einfahren.

Der Umsatz! 30 % des Umsatzes im Erstausrüstergeschäft entfiel auf deutsche, 27% auf asiatische Kunden und der Umsatz im Nachrüstgeschäft – der 10% des Gesamtumsatzes ausmacht – stieg um 5%. Bei den Auftragseingängen wurde ein Rekord von 23,6 Mrd € erzielt.

Das Wachstum! Die Übernahme der Lübecker gestigon, das auf die Entwicklung von 3D-Bildverarbeitungssoftware für den Fahrzeuginnenraum spezialisiert ist, ist bereits Valeos vierte Investition in Deutschland innerhalb von 12 Monaten. Dadurch will man die technologische Spitzenposition im Bereich des automatisierten Fahrens ausbauen.

Kann Valeo seine Wachstumspläne entsprechend umsetzen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

