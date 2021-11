Valeo - Einladung - Das Unsichtbare sehen

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Paris (ots/PRNewswire) -Entdecken Sie die neueste Innovation von Valeo für eine sicherere und autonomere Mobilität in einer bevorstehenden virtuellen Veranstaltung, die Sie durch Anklicken des Links www.valeo.webstream.fr/media-pressconference erleben können.Nehmen Sie an einer der beiden Sitzungen teil, die am 23. November um 11 Uhr MEZ (Pariser Zeit) oder 17 Uhr MEZ (Pariser Zeit) stattfinden werden.Bei jeder dieser Sitzungen stehen die Referenten nach dem Vortrag für Ihre Fragen zur Verfügung.Um Ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung zu bestätigen, senden Sie bitte eine E-Mail an:press-contact.mailbox@valeo.com.