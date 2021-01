Valeo Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Nach dem Corona-Crash und dem Rückfall auf ein Mehrjahrestief bei 10,55 Euro ging es für die Valeo-Aktie sukzessive nach oben. In der zweiten Märzhälfte kehrten die Käufer an den Markt zurück und starteten eine Aufwärtsbewegung. Das Vorkrisenniveau wurde Ende August erreicht, am 1. Dezember stieg die Aktie auf ein 12-Monats-Hoch bei 34 Euro. Bei 34/35 Euro befindet sich ein dichtes Widerstandsband,



