Valeo Aktie: Viele Patente angemeldet!

Der französische Automobilzulieferer Valeo hat laut eigenen Angaben im vorigen Jahr in Frankreich die beeindruckende Zahl von 1.034 Patenten angemeldet. Damit stand man diesbezüglich in Frankreich im vorigen Jahr auf Platz 2, so Valeo. Valeo sieht das als Beleg für die eigene Stärke im Bereich der Innovationen. Valeo erläutert: Das Unternehmen habe in den vergangenen 10 Jahren stark im Bereich F&E ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



