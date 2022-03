Valeo-Aktie: Negativer Trend!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Es ist für die Valeo-Aktie an der Euronext Paris bislang ein schwaches Jahr: Satte 42,25 Prozent hat der Titel seit dem 1. Januar eingebüßt. In den vergangenen fünf Tagen hat der Kurs weiter Verluste verkraften müssen: Insgesamt machte der Titel in der Woche ein Minus von 22,28 Prozent. Doch im Tagesverlauf bis 12:07 Uhr mitteleuropäischer Zeit stieg das Valeo-Papier um 9,81 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung