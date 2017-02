Valentinstag: Hässliche Autos gefährden das perfekte Date

Köln (ots) -- Ford zeigt in einer aktuellen Umfrage, welche Rolle das Auto amValentinstag für Millennials spielt- Carsharing und unattraktive Autos können den Erfolg von BlindDates gefährden- Berliner Befragte zeigen sich besonders umweltbewusstFür die Generation der heute 18- bis 34-Jährigen, den sogenanntenMillennials, ist die automobile Begeisterung ungebrochen. Mobilitätist der jungen Generation im Alltag besonders wichtig und das Autonach wie vor ein Ort sozialer Interaktion mit Freunden, Familie aberauch dem Partner. Zum Valentinstag hat der Automobilhersteller Fordstichprobenartig Millennials aus ganz Deutschland befragt, welcheRolle das Auto in der Liebe spielt und herausgefunden, dass besondersBerliner für ihr Date am Valentinstag ganz eigene Vorlieben haben.Ford untersucht seit Langem das Verhältnis der Generation Y zuMobilität und hat zusammen mit dem renommierten Zukunftsinstitut zudiesem Thema die Automotive Zeitgeist Studien 2013, 2014 und 2015veröffentlicht.Autopannen sind die besten FlirthilfenDas eigene Auto hat für die junge Generation der Millennials nachwie vor einen sehr hohen Stellenwert. Mobil zu sein ist ein Garantfür ein vielseitiges, flexibles und sozial aktives Leben. Das Autoist aber auch ein Ort der Kommunikation, der Gespräche, desAustausches mit anderen, aber auch um Spaß zu haben. Daher überraschtes nicht, dass Millennials das Auto auch gerne zum Flirten nutzen.Rot ist die Farbe der Liebe? Rund 71 Prozent der Befragten aus Berlinriskieren gerne einen kleinen Flirt mit dem Fahrer des Autos nebenan,wenn die Ampel auf Rot steht. Die Mehrheit aller Befragten, darunterauch aus Süd- und Südwestdeutschland (Bayern, Baden-Württemberg,Rheinland-Pfalz und Saarland) sowie Hessen ärgern sich nicht nur übereine Autopanne, sondern nutzen die Situation auch gleich für einenkleinen Flirt. In Norddeutschland (Bremen, Hamburg, Niedersachsen undSchleswig-Holstein) hingegen flirtet man lieber an der Tankstelle.Für rund 54 Prozent der norddeutschen Befragten dies der beliebtestePlatz zum Flirten, nur ein Drittel würde sich bei einer Autopanneauch vom freundlichen Helfer abschleppen lassen.Carsharing ist beliebt, aber ein No-Go beim ersten DateDas Auto ist nicht nur zum Flirten geeignet, die AutomotiveZeitgeist Studie 2015 hat auch gezeigt, dass das Auto für Millennialsmit Abstand noch immer das Verkehrsmittel Nummer eins ist - egal obes sich um das eigene, das Auto der Eltern oder um Carsharinghandelt. Das Auto muss vor allem bequem, simpel und strukturiertsein. Es ist ein wichtiger Mobilitätsbaustein und für die MeistenMittel zum Zweck. Daher ist neben den praktischen Eigenschaften vorallem Zweckmäßigkeit besonders wichtig. Für das Valentinstags-Datesollte das Auto aber vor allem geräumig sein. Die Hälfte der aktuellbefragten Millennials wünscht sich, dass ihr Date ein Auto fährt, dasviel Platz hat. Das Aussehen spielt dabei eine untergeordnete Rolle.Solange das Auto nicht hässlich ist, geben fast 60 Prozent derBefragten an, ist das Modell eher zweitrangig. Carsharing hingegenist ein absolutes No-Go beim ersten Date. Trotzdem muss es keinschicker Sportwagen sein, denn nur 23,5 Prozent der Befragten möchtendamit zum Date abgeholt werden.Berlin fährt umweltbewusst zur ersten VerabredungEine Ausnahme bei fast allen Antworten der Umfrage bildet Berlin.Besonders deutlich zeigt sich das Umweltbewusstsein der Millennialsin der Hauptstadt. Während 57 Prozent der befragten jungen BerlinerWert darauf legen, dass das Auto ihrer Verabredung die Umwelt nichtbelastet, 28,5 Prozent bevorzugen sogar ein Hybrid-Fahrzeug, hat imbundesweiten Vergleich nur ein Drittel aller Befragten angegeben,dass sie gerne von einem umweltfreundlichen Auto zum Date abgeholtwerden möchten. Einzig Carsharing ist auch bei den so umweltbewusstenBerlinern ein absolutes No-Go - zumindest für das erste Date amValentinstag.Roadtrip ins GlückEin Tipp für das nächste Valentinstags-Date: Wer seinen Valentinpositiv überraschen möchte, setzt sich einfach ins Auto statt zueinem klassischen Essen in ein schickes Restaurant einzuladen. Fürviele Befragten, rund 42 Prozent, ist ein Roadtrip mit viel guterLaune und Musik das ultimative Valentinstags-Date.Wie ein Roadtrip mit dem Blind Date aussehen kann, zeigt das"Mustang triftt Tinder"-Video von Ford. In dem Video treffen sich 5Tinder Blind Dates in einem Mustang, der als Amor versucht, das Eiszu brechen. Das Video kann hier abgespielt werden:https://www.youtube.com/watch?v=55uCGbEDbT8Die aktuelle Umfrage zum Valentinstag wurde vomAutomobilhersteller Ford im Januar 2016 auf Grundlage einerrepräsentativen Stichprobe von rund 100 Befragten im Alter zwischen18 - 34 Jahren in Deutschland durchgeführt.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell