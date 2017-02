Valentinstag: Blumen sagen mehr als tausend Worte - doch sprichst du auch die richtige Sprache? (FOTO)

Berlin (ots) -Valentinstag steht vor der Tür. Der Umsatz von Blumen steigt am Tagder Liebenden um ganze 500% und das klassische Geschenk zumValentinstag zählt in dieser Zeit zu den 10 meistverkauften Produktendes E-Commerce. Mit einem frischen Blumenstrauß kann man also nieetwas verkehrt machen? Falsch gedacht! Die neue Infografik desOnline-Magazins AN!gesagt hilft Anfängern den Blumencode zu knacken,bevor es zu Veilchen der etwas anderen Art kommt...Hier ein kleiner Vorgeschmack: Hättet ihr diese Bedeutungen erraten?LiebeRote Rose: Ich liebe dich über alles.Anemone: Ich möchte ganz bei dir sein.Weiße Nelke: Ich bin noch zu haben.SchönheitEdelweiß: Du bist wunderschön.Hibiskus: Du bist eine zarte Schönheit.Jasmin: Du bist bezaubernd.EntschuldigungBlaustern: Vergib mir!Kornblume: Ich gebe die Hoffnung nicht auf.Achtung!Blaue Rose: Es ist unmöglich.Krokus: Ich muss mir das noch überlegen.Dahlie: Ich bin schon vergeben.Hat die geheime Sprache der Blumen euer Interesse geweckt? Diekomplette Grafik gibt es unterhttps://www.gutscheinpony.de/angesagt/infografik/sprache-blumenDie Neueste sowie weitere interessante Infografiken, die imGutscheinpony-Magazin AN!gesagt erscheinen, findet man hier:https://www.gutscheinpony.de/angesagtSämtliche Infografiken dürfen für eigene Zwecke verwendet undhochgeladen werden. Bei Interesse oder Fragen zu bevorstehendenThemen, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.Kontakt:Ann-Cathrin RitterMenschDanke GmbHAlt-Moabit 98, 10559 BerlinTel: +49 30 - 22 06 619 58E-Mail: ann-cathrin@menschdanke.deOriginal-Content von: MenschDanke GmbH, übermittelt durch news aktuell