Valentin Rottner ist Aufsteiger des Jahres (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Leser des Magazins DER FEINSCHMECKER haben per Abstimmungentschieden: Valentin Rottner, Küchenchef des Restaurants "Waidwerk"im Nürnberger "Hotel Rottner" ist der "Aufsteiger des Jahres 2018".Bei der 34. Auflage des renommierten Wettbewerbs votierten dieFEINSCHMECKER-Leser mit 1356 der 6109 abgegebenen Stimmen für den29-Jährigen Nachwuchskoch, der die Regie in der Küche des Restaurantsim April 2018 übernommen hatte. Nach der Ausbildung bei AlexanderHerrmann in Wirsberg hatte Rottner im "Söl'ring Hof" in Rantum/Sylt,im "Fährhaus" in Munkmarsch/Sylt und im "Schloss Lerbach" in BergischGladbach gearbeitet, ehe er nach Nürnberg ins elterliche "HotelRottner" zurückkehrte. Sein Stil ist geprägt durch eine puristischeKreativküche mit regionalen und internationalen Zutaten. ValentinRottner konnte sich mit dem Leservotum gegen fünf talentierteKollegen durchsetzen. Zweiter beim Aufsteiger-Wettbewerb wurde mit1186 Stimmen Stefan Barnhusen vom Hamburger Restaurant "Jellyfish"vor Fabio Daneluzzi (1092 Stimmen), Küchenchef im "Kronen-Restaurant"und in der "Pfälzer Stube" des "Hotels Krone" im pfälzischenHerxheim-Hayna. Seit 1985 fragt DER FEINSCHMECKER seine Leser,welcher junge kreative Koch sie im Laufe des Jahres begeistert hat.Unter sechs vorgeschlagenen Kandidaten wählen wiederum die Leser perPostkarte oder Internet den Jungkoch, der in Zukunft mehr beachtetwerden sollte, zum "Aufsteiger des Jahres".