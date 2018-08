Valener: Aktienanalyse vom 22.08.2018: Was Sie wissen sollten?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Valener, die im Segment "Gasversorgungsunternehmen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 21.08.2018 an ihrer Heimatbörse Toronto mit 20,45 CAD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Valener einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Valener jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,83 ist die Aktie von Valener auf Basis der heutigen Notierungen 70 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Utilities" (42,59) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Valener lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Valener in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Valener investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,63 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Utilities einen Mehrertrag in Höhe von 2,19 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.