Valeant Pharmaceuticals – Die Chance 2017?

Valeant Pharmaceuticals International, ehemals Biovail Corporation, steht in dieser Tagen im Fokus vieler Anleger. Das pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in der kanadischen Provinz Québec. Der Hauptschwerpunkt des Umsatzes liegt auf der Entwicklung, Vermarktung und Produktion von Arzneimitteln, Generika und Pharmazeutika für die Augenheilkunde und die Dermatologie. Damit war Valeant Pharmaceuticals auch jahrelang erfolgreich.

Der Aktienkurs stieg entsprechend kontinuierlich an und erreichte im August 2015 einen Wert von über 240 EUR. Davon ist aber bis heute nicht mehr viel übrig geblieben. Der Schlusskurs zum Jahresende 2016 lag nur noch bei 13,30 EUR, was einem Verlust von über 95 Prozent entspricht. Doch genau dieser sagenhafte Ausverkauf und die optisch günstigen Kursen scheinen nun wieder potenzielle Käufer anzuziehen. Besonders nach jüngsten Nachricht, dass Valeant Pharmaceuticals beabsichtige Dendreon-Anteile im Wert von 820 Millionen US-Dollar an Sanpower, einem chinesischen Mischkonzern, zu verkaufen, werden viele Aktionäre und die, die es vielleicht werden wollen, hellhörig.

Die Aktie springt, getrieben von ersten Zocker-Käufen, aus dem steilen Abwärtstrend heraus und mit 15,49 EUR immerhin auf den höchsten Stand seit Ende November 2016. Ob das nun eine Trendwende ist und wird, muss sich allerdings erst noch zeigen. Bevor zumindest nicht die laufende Handelswoche vorbei ist, sollte hier niemand überstürzt einsteigen. Sollte sich dann aber mit dem Schlusskurs vom 13. Januar zeigen, dass der Ausbruch aus dem Abwärtstrend gelungen und nachhaltig ist, könnte sofort über weitere Kurssteigerungen bis 29 bis 34 EUR diskutiert werden.

