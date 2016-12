Vale wieder zurück in der Gewinnzone!

Liebe Leser,

der Umsatz ging in der ersten Hälfte 2016 weiter zurück. Erst im 3. Quartal konnte Vale das Absatzvolumen in Tonnen steigern und zusätzlich einen höheren Durchschnittspreis durchsetzen. Der Umsatz stieg um rund 13% auf 7,3 Mrd $. Gleichzeitig führten die umgesetzten Umstrukturierungen zu geringeren Kosten. In Summe schaffte es Vale wieder zurück in die Gewinnzone. Nach einem Verlust von 0,41 $ im Vorjahresquartal wurden im 3. Quartal 2016 wieder 0,11 $ pro Aktie verdient.

Umsatzschub war dringend notwendig

Vale erwirtschaftet den Großteil des Umsatzes durch die Eisenerzproduktion. Im Beobachtungszeitraum wurden 3.700 Tonnen mehr Eisenerz abgesetzt. Gleichzeitig zogen die erzielten Verkaufspreise um rund 9% auf 50,95 $ pro Tonne an. Dieser Umsatzschub war auch dringend notwendig. Die Finanzlage geriet zunehmend in Bedrängnis. Die Eigenkapitalquote sank in den letzten 5 Jahren von rund 60 auf 40%.

Der Cashflow reichte zuletzt nicht mehr aus, um notwendige Sachinvestitionen abzudecken. Darüber hinaus stehen Klagen in Milliardenhöhe aus. Die Folgen des Dammbruchs bei einer brasilianischen Eisenerzmine, die Vale gemeinsam mit BHP Billiton (2505) betrieb, sind noch unklar. Im Zuge der Umstrukturierungen wurden mehrere Beteiligungen verkauft. Die Kosten sind damit zwar gefallen, die langfristige Umsatzentwicklung jedoch auch.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse