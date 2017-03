Vale: Fundamentaler Turnaround?

Lieber Leser,

der brasilianische Minenbetreiber Vale SE fördert Eisenerz, Nickel, Kohle und Kupfer und ist zudem in der Herstellung von Düngemitteln tätig. Das Unternehmen konkurriert mit BHP Billiton, Rio Tinto und Cliffs Natural Recourses. Die Aktie des Unternehmens hat sich, wie so viele andere rohstoffpreisabhängige Aktien, im vergangenen Jahr erholt. Die Aktie bleibt derweil auch in diesem Jahr durchwegs im Trend, da auch die fundamentalen Ergebnisse eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr aufweisen. Hinzu kommt, dass Vale den Zusammenschluss aller (2) Aktiengattungen angekündigt hatte, was zusätzlich zu der Stabilität im Aktienkurs beitrug.

Steigendes Ergebnis und EBITDA

Der fundamentale Turnaround könnte nun gekommen sein. Im vierten Quartal 2016 hat Vale ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet. Das brachte den gesamten Jahresüberschuss wieder in den positiven Bereich. In 2015 stand ein Verlust beim Nettoergebnis von 12,13 Mrd. US-Dollar zu Buche. In 2016 kann Vale ein Plus beim Nettoergebnis von fast 4,0 Mrd. US-Dollar verzeichnen. Das bereinigte EBITDA steigt ebenfalls deutlich und zwar um 72 %.

Markttechnisch gut unterstützt

Die Aktie bleibt nach dem Anstieg von 377 % bis dato ab 2016 weiterhin technisch gut unterstützt. Sowohl der 100- als auch der 200-Wochedurchschnitt wurden bereits überschritten. Auch die langfristige Abwärtstrendlinie, die aktuell im Bereich bei 7,20 US-Dollar je Aktie verläuft, bietet eine gute technische Unterstützung nach unten.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.