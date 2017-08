Vale: Es ist nicht wirklich alles in Butter!

Lieber Leser,

die Aktie des Rohstoffproduzenten Vale hatte im ersten Quartal 2017 nach Performance noch die großen Peers wie BHP Biliton, Rio Tinto und Cliff Natural Resources übertrumpfen können. Maßgeblich dafür standen sowohl die solide operationale Entwicklung sowie Erwartungen an eine Umstrukturierung innerhalb der Unternehmensführung. Im zweiten Quartal kamen einige negative Faktoren zum Vorschein. So fielen die Quartalsergebnisse schlechter aus als erwartet. Außerdem lastete auch der politische Korruptionsskandal rund um Präsident Temer auf dem brasilianischen Aktienmarkt.

Eisen-Segment mit deutlichem Rückgang beim EBITDA

Per Q2 2017 hatte Vale einen Rückgang bei den Ergebnissen verzeichnet. Dennoch, bereinigt um Einmal-Effekte, lag das Ergebnis je Aktie mit 0,18 US-Dollar deutlich über den Schätzungen von 0,01 US-Dollar. Schauen wir auf die einzelnen Segmente, dann wird deutlich, dass nicht wirklich alles in Butter ist. Das wichtigste Segment für Eisen, das per Q2 2017 82 % des gesamten EBITDA des Unternehmens ausmacht, verzeichnete hier einen Rückgang von 44 % im Vergleich zum Vorquartal. Maßgeblich dafür war der gefallene Preis von Eisenerz um 27 % innerhalb des Quartals. Die Kosten stiegen signifikant an, da saisonal bedingt mehr abgesetzt wurde, jedoch zu geringeren Preisen.

Kohle-Segment mit Anstieg im EBITDA

Im Kohlesegment stieg die Produktion per Q2 um 24 % an. Per Q1 2017 stiegt die Produktion noch um 54 % gegenüber dem Vorquartal an. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Produktion somit per Q2 um mehr als 100 % an. Die Profitabilität in diesem Segment ist ebenfalls gestiegen. Das bereinigte EBITDA stieg das dritte Quartal in Folge auf 157 Mio. US-Dollar per Q2 2017 an. Das Basismetalle-Segment, worunter die Produktion etwa von Nickel und Kupfer fällt, verzeichnete einen Rückgang bei der Produktion. Das bereinigte EBITDA fiel in diesem Segment um 5,85 %.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.